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Гол Шевченка визнаний найкращим в історії Мілана: дивіться відео шедевру

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Українець забив цей гол у ворота Джанлуїджі Буффона - фото 1
Українець забив цей гол у ворота Джанлуїджі Буффона / Trendsmap

Знаменитий гол Андрія Шевченка визнали найкращим.

Українець Андрій Шевченко був визнаний автором найкрасивішого голу "Мілана" за всю історію матчів з "Ювентусом".

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Найкращий гол фанати "Мілана" вибрали шляхом голосуванням, яке було проведено напередодні матчу 12-го туру італійської Серії А між "Міланом" і "Ювентусом" (0:2). Гол, який отримав перемогу в голосуванні, українець забив 9 грудня 2001 року у ворота Джанлуїджі Буффона. Відзначимо, що 11 листопада в рамках Серії А "Ювентус" виграв у "Мілана" на "Сан-Сіро" завдяки голам Маріо Манджукіча і Кріштіану Роналду.

Тим часом Шева робить успіхи і у тренерській діяльності: національна збірна України піднялася на дві позиції у рейтингу ФІФА.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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