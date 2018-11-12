Український голкіпер Лунін дебютував у чемпіонаті Іспанії

Лунін почав матч проти "Жирони" на лавці для запасних / besoccer

Українець Андрій Лунін вийшов на заміну в матчі проти Жирони.

19 річний український воротар "Леганеса" Андрій Лунін вийшов на заміну в матчі 12-го туру чемпіонату Іспанії проти "Жирони" (0:0).

І ще: Збірна України піднялася у рейтингу ФІФА

Лунін почав матч проти "Жирони" на лавці для запасних, але основний голкіпер гостей Іван Куельяр отримав травму, в результаті чого на 86-й хвилині гри замість нього вийшов Андрій Лунін. Таким чином, Лунін дебютував за "Леганес". Цей поєдинок став другим для Луніна у Чемпіонаті Испанії за "Леганес", однак перший був у Кубку Короля.

Андрій Лунін – 10-й український футболіст в клубі вищого дивізіону Іспанії. Саме стільки українців було задіяно в іспанській Прімері за 30 років, які пройшли з моменту дебюту Василя Раца в квітні 1989-го за "Еспаньол". При цьому Лунін встановив новий рекорд – він наймолодший український дебютант у клубі топ-дивізіону Іспанії. Попередній рекордсмен Дмитро Чигринський зіграв перший матч за "Барселону" в 22 повних роки.

Читайте також: Названий найбільш високооплачуваний англійський футболіст