Шевченко прокоментував несподіваний склад збірної на майбутні матчі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував свій вибір складу на матчі проти Словаччини і Туреччини.

"Ці два матчі дуже важливі для нас. Ми довго формували склад і, як ви побачили, зробили акцент на молодих гравцях. У кожному з них ми бачимо перспективу. Нам дуже цікаво подивитися на них, але зрозуміло, що ми дали їм аванс..."

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"Ми хочемо дати можливість кожному гравцеві показати себе. Розуміємо, що потрібно давати молодим шанси, хоча йдемо на певний ризик, адже у них немає достатнього досвіду. Хочемо, щоб вони показали свій талант і допомогли збірній здобути позитивний результат", – зазначив Шевченко.

"З першого дня я висловив чітку позицію гравцям. Вони всі повинні бути мотивовані і готові допомогти збірній. Не важливо – з перших хвилин, вийшовши на заміну, або, взагалі, просидівши на лавці", – заявив тренер збірної на прес-конференції.

Шевченко прокоментував несподіваний склад збірної на майбутні матчі

Нагадаємо, вже 16-го листопада команда Шевченка зіграє заключний поєдинок групового етапу Ліги націй проти Словаччини. Після цього, 20-го листопада, національну команду чекає контрольний матч проти Туреччини.

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