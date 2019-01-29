Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Воротар забив гол, відбив пенальті, і все це – в одному матчі

  • 115
Райцигер став справжнім героєм матчу - фото 1
Райцигер став справжнім героєм матчу / YouTube

Воротар юнацької команди Аякса Дан Райцигер приніс своїй команді перемогу над однолітками з Бреди в матчі 1/8 фіналу Кубка Нідерландів (U-19).

Спочатку 17-річний голкіпер зрівняв рахунок вже у доданий головним суддею час, замкнувши подачу з кутового.

І ще: Зірка Ліверпуля опублікував таємне листування фаната про нього

Але на цьому дива у виконанні молодого голкіпера не закінчилися. Райцигер став героєм серії післяматчевих одинадцятиметрових, чим допоміг амстердамцям вийти у чвертьфінал Кубка Нідерландів. Відзначимо, що влітку 2018 року голкіпера перевели з "Аякса" (U-17) у команду гравців до 19 років, за яку він вже зіграв 8 матчів.

Тим часом центральний захисник Ярослав Ракицький залишив розташування "Шахтаря". "Гірники" вже випустив ролик з усіма голами Ракицького за команду.

Читайте також: Андрій Шевченко проголосив зворушливу промову перед матчем Мілана: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 419
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1161872
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт