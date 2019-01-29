Воротар забив гол, відбив пенальті, і все це – в одному матчі

Воротар юнацької команди Аякса Дан Райцигер приніс своїй команді перемогу над однолітками з Бреди в матчі 1/8 фіналу Кубка Нідерландів (U-19).

Спочатку 17-річний голкіпер зрівняв рахунок вже у доданий головним суддею час, замкнувши подачу з кутового.

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Але на цьому дива у виконанні молодого голкіпера не закінчилися. Райцигер став героєм серії післяматчевих одинадцятиметрових, чим допоміг амстердамцям вийти у чвертьфінал Кубка Нідерландів. Відзначимо, що влітку 2018 року голкіпера перевели з "Аякса" (U-17) у команду гравців до 19 років, за яку він вже зіграв 8 матчів.

That moment when your goalkeeper (17) is scoring the 1-1 and stopping a penalty...



Through to the next round #AjaxO19 #nacaja pic.twitter.com/gI7qi6oJRe — AFC Ajax (@AFCAjax) 26 січня 2019 р.

Тим часом центральний захисник Ярослав Ракицький залишив розташування "Шахтаря". "Гірники" вже випустив ролик з усіма голами Ракицького за команду.

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