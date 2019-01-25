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Ракицький пішов з Шахтаря: кому віддали його номер

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"Шахтар" вже випустив ролик з усіма голами Ракицького - фото 1
"Шахтар" вже випустив ролик з усіма голами Ракицького / Eurosport

Ярослав Ракицький близький до переходу в Зеніт Санкт-Петербург.

Центральний захисник Ярослав Ракицький залишив розташування "Шахтаря".

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Вже відомо, що "Зеніт" досяг домовленості з донеччанами щодо 29-річного футболіста, і про трансфер оголосять вже найближчим часом. Спочатку донеччани розраховували отримати 14 мільйонів євро за захисника збірної України, але пітерці збили ціну до 10 мільйонів з урахуванням 2 мільйонів бонусів.

"Шахтар" вже випустив ролик з усіма голами Ракицького за команду, що також можна вважати натяком про майбутній трансфер.

А ще "гірники" придбали центрбека Олександрії Валерія Бондаренка, який був представлений у футболці з 44-м номером Ракицького.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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