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В якому місті Шахтар прийме Айнтрахт: офіційно
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Донецький Шахтар зустрінеться з франкфуртцями у Харкові.
Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між донецьким "Шахтарем" і франкфуртським "Айнтрахтом" відбудеться в Харкові, на ОСК Металіст, повідомляє офіційний сайт гірників.
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Також відомо, що квитки будуть доступні для власників абонементів вже з 8-го січня, а у вільному продажу вони з'являться з 14-го числа того ж місяця. Зазначимо, що перший матч відбудеться 14 лютого в Харкові, а зустріч-відповіть буде зіграна 21-го лютого у Франкфурті.
До речі, виконком ФФУ, який відбувся в Києві, ухвалив рішення, що домашній матч відбору Євро-2020 зі збірною Португалії збірна України проведе у Києві на НСК Олімпійський. Матч Україна – Португалія відбудеться 14 жовтня 2019 року і розпочнеться о 21:45 за київським часом.
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