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Команда Ярмоленка встановила унікальний рекорд АПЛ

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У грудні "Вест Хем" провів 6 матчів, в яких здобув 5 перемог - фото 1
У грудні "Вест Хем" провів 6 матчів, в яких здобув 5 перемог / NewsOne

У матчі 19-го туру Прем'єр-ліги Англії Вест Хем, хоч і поступався по ходу зустрічі, вигриз три очки в матчі з Саутгемптоном.

Дубль бразильця "Вест Хема" Феліпе Андерсона приніс лондонцям виїзну перемогу з рахунком 1:2.

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Ця перемога дозволила команді Андрія Ярмоленка встановити клубний рекорд. У грудні "Вест Хем" провів 6 матчів, в яких здобув 5 перемог і лише раз програв. 15 набраних очок протягом одного календарного місяця – найвищий показник в історії "молотобійців". Наразі "Вест Хем" з 27 очками займає 9-е місце в турнірній таблиці АПЛ.

Тим часом бразильський захисник "Шахтаря" Ісмаїлі хоче стати громадянином України і виступати за нашу збірну.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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