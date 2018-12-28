Команда Ярмоленка встановила унікальний рекорд АПЛ

У грудні "Вест Хем" провів 6 матчів, в яких здобув 5 перемог / NewsOne

У матчі 19-го туру Прем'єр-ліги Англії Вест Хем, хоч і поступався по ходу зустрічі, вигриз три очки в матчі з Саутгемптоном.

Дубль бразильця "Вест Хема" Феліпе Андерсона приніс лондонцям виїзну перемогу з рахунком 1:2.

І ще: В якому місті Шахтар прийме Айнтрахт: офіційно

Ця перемога дозволила команді Андрія Ярмоленка встановити клубний рекорд. У грудні "Вест Хем" провів 6 матчів, в яких здобув 5 перемог і лише раз програв. 15 набраних очок протягом одного календарного місяця – найвищий показник в історії "молотобійців". Наразі "Вест Хем" з 27 очками займає 9-е місце в турнірній таблиці АПЛ.

15 - West Ham have won 15 points in the Premier League in December (P6 W5 D0 L1); their most in a single month of a season in competition history. Bubbling. pic.twitter.com/GYaarnYBsj — OptaJoe (@OptaJoe) 27 грудня 2018 р.

Тим часом бразильський захисник "Шахтаря" Ісмаїлі хоче стати громадянином України і виступати за нашу збірну.

Читайте також: Дружина українського футболіста роздяглася на Мальдівах