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ВООЗ боротиметься з коронавірусом в TikTok
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Всесвітня організація охорони здоров'я запустила обліковий запис в мережі TikTok, щоб боротися з дезінформацією про коронавірус в інтернеті.
У першому відеоролику ВООЗ для TikTok Бенедетто Аллегранці, технічний керівник відділу профілактики інфекцій і боротьби з ними, розповідає про заходи, які люди можуть зробити для захисту від нового коронавірусу. Крім того, вона спрямовує всіх на веб-сайт організації для отримання додаткової інформації.
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"Ми приєднуємося до TikTok, щоб надавати вам надійні і своєчасні рекомендації у сфері охорони здоров'я", – написала ВООЗ в описі свого першого відео.
Зауважимо, за останні кілька тижнів TikTok був наповнений мемами про коронавірус, при цьому деякі користувачі прикидалися зараженими. Саме з такими випадками планує боротися ВООЗ. Організація також вжила заходів для публікації точної нової інформації про коронавірус в інших соціальних мережах, наприклад, в інстаграмі. Стрічка заповнена інфографікою, в якій розповідається, як люди можуть захистити себе від вірусу.
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