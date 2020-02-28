WizzAir скасував частину рейсів до Італії: перевірте, чи ваша подорож не під загрозою

Угорська авіакомпанія-лоукостер WizzAir скасувала частину рейсів з Польщі та Латвії до Італії з 11 березня по 2 квітня. Дізнайтесь, чи не загрожує це вашій майбутній подорожі.

Із системи бронювання перевізника WizzAir зникли рейси з Риги і Гданська до Риму, Мілану, Барі та Неаполя.

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В авіакомпанії скасування рейсів пояснили відсутністю попиту на маршрутах, тому було прийнято рішення скоротити частоту вильотів у березні.

Проте компанія не припинила ці маршрути і буде продовжувати виконувати обмежені операції на них. Особи, яких стосуються зміни у розкладі, будуть проінформовані про це не менш ніж за 15 днів до планованого рейсу. Вони зможуть вибрати безкоштовну зміну дати або скасувати поїздку, – йдеться в повідомленні WizzAir.

Низку рейсів скасували через загрозу поширення коронавірусу

Скасування рейсів торкнулося також Австрії, Румунії, Болгарії, Грузії й інших країн. ЗМІ пояснюють це тим, що в останні дні послугами авіакомпанії двічі скористався громадянин Італії, у якого згодом було виявлено коронавірус.

Нагадаємо, Італія на сьогодні – найбільший осередок поширення коронавірусу в Європі. Раніше стало відомо про те, що в Польщі з підозрою на коронавірус госпіталізовані 47 осіб, ще 55 перебувають під наглядом медиків на домашньому карантині.

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