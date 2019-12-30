Вона їх збільшила: Емілі Ратажковскі звинуватили у використанні фотошопу

Здавалося б, коли мова йде про Instagram Емілі Ратажковскі, здивувати когось "надто голими" кадрами просто неможливо. Проте, чергове фото у спідньому не на жарт розбурхало користувачів мережі. Що ж з ним не так?

Спокуслива Емілі продовжує рекламувати спідню білизну власного бренду Inamorata. Для цього вона традиційно зробила селфі, хизуючись розкішними формами.

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Щоправда, частина користувачів відразу ж накинулась на неї у коментарях, звинувативши Ратажковскі у використанні фотошопу. Емілі не розгубилась, і вирішила зняти сторіз у цьому бра. Не дивно, що після цього світлина набрала 2 млн переглядів!

У сторіз Емілі довела, що у неї все своє

Головне, як ми бачимо, ракурс. Ну, і звичайно ж, те, що в кадрі. Тож не полінуйтесь підписатися на Емілі, адже у неї на сторінці надзвичайно гаряче!

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