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Дівчина тижня: зухвала модель Лорена Медіна, яка обожнює зніматися голяка (18+)
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Лорена Медіна – американська модель та актриса, яка зводить з розуму Instagram своїми відвертими кадрами.
В останню неділю у 2019 році ми підшукали для тебе розкуту дівчину, яка полюбляє зніматись оголеною. Знайомимо тебе сьогодні з Лореною Медіною, яка ділиться у мережі такими гарячими знімками, що гріх тобі не показати.
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Так, красуня Лорена одночасно співпрацює одразу з двома модельними агентствами Elite Miami, No Ties Management. А перебуває зараз модель у Маямі, там і знімає відверті кадри, які тобі точно сподобаються. Завдяки контракту з Elite Miami і No Ties, вільного часу у чарівної Лорен Медіни майже немає. "Скоро відлітаю до Каліфорнії", – пише модель в Instagram. Куди далі її закинуть агенти з Elite Miami або No Ties – залишається лише гадати.
Проте, попри таку зайнятість, красуня завжди знаходить час на те, щоб показати своїм підписникам черговий сексуальний знімок. Тож ми підготували для тебе добірку найспокусливіших фото нашої сьогоднішньої героїні. Приємного перегляду:
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