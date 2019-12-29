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Дівчина тижня: зухвала модель Лорена Медіна, яка обожнює зніматися голяка (18+)

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Дівчина тижня: зухвала модель Лорена Медіна, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Лорена Медіна – американська модель та актриса, яка зводить з розуму Instagram своїми відвертими кадрами.

В останню неділю у 2019 році ми підшукали для тебе розкуту дівчину, яка полюбляє зніматись оголеною. Знайомимо тебе сьогодні з Лореною Медіною, яка ділиться у мережі такими гарячими знімками, що гріх тобі не показати.

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Так, красуня Лорена одночасно співпрацює одразу з двома модельними агентствами Elite Miami, No Ties Management. А перебуває зараз модель у Маямі, там і знімає відверті кадри, які тобі точно сподобаються. Завдяки контракту з Elite Miami і No Ties, вільного часу у чарівної Лорен Медіни майже немає. "Скоро відлітаю до Каліфорнії", – пише модель в Instagram. Куди далі її закинуть агенти з Elite Miami або No Ties – залишається лише гадати.

Проте, попри таку зайнятість, красуня завжди знаходить час на те, щоб показати своїм підписникам черговий сексуальний знімок. Тож ми підготували для тебе добірку найспокусливіших фото нашої сьогоднішньої героїні. Приємного перегляду:

Дівчина тижня: зухвала модель Лорена Медіна, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 377202

Дівчина тижня: зухвала модель Лорена Медіна, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 377203

Дівчина тижня: зухвала модель Лорена Медіна, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 377204

Дівчина тижня: зухвала модель Лорена Медіна, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 377205

Дівчина тижня: зухвала модель Лорена Медіна, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 377206

Дівчина тижня: зухвала модель Лорена Медіна, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 377207

Дівчина тижня: зухвала модель Лорена Медіна, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 377208

Дівчина тижня: зухвала модель Лорена Медіна, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 377209

Дівчина тижня: зухвала модель Лорена Медіна, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 377210

Дівчина тижня: зухвала модель Лорена Медіна, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 377211

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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