Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Перевірте себе: як ваш гардероб впливає на екологію

  • 9
Перевірте гардероб та визначте свій вуглецевий слід - фото 1
Перевірте гардероб та визначте свій вуглецевий слід

Ваша шафа буквально ломиться від одягу, який ви і так не носите? Тоді ми рекомендуємо вам підрахувати свій вуглецевий слід, аби дізнатися, наскільки сильно впливає ваш гардероб на екологію.

Отже, секонд-хенд ThredUP запустив онлайн-калькулятор, який дозволяє розрахувати вуглецевий слід вашого гардеробу. Творці кажуть, що цей сервіс допоможе людям переглянути своє ставлення до покупки одягу.

І ще: Ентузіаст створив гігантську кишеню для штанів, у яку влізе практично все

Для того, аби дізнатися про свій вуглецевий слід, потрібно відповісти на 11 питань: ввести дані про те, що, де і як часто ви купуєте, як довго носите одяг і якими способами доглядаєте за ним. Після розрахунку результатів сервіс видає рекомендації, які допоможуть скоротити шкідливий вплив на екологію.

Перевірте себе: як ваш гардероб впливає на екологію - фото 381015

Зауважимо, що сьогодні середній споживач купує на 60% більше предметів одягу, ніж 15 років тому. 8-10% всіх викидів вуглецю в атмосферу припадає саме на індустрію моди.

ThredUP сподівається, що вторинне використання одягу або його прокат допоможуть змінити ситуацію на краще.

Перевірте себе: як ваш гардероб впливає на екологію - фото 381013

Гайда перевіряти себе та визначати, який у вас вуглецевий слід.

Перевірте горище: Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами
  • 14:05
  • 150
Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
  • 15 cічня, 15:00
  • 14347
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2030145
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Краса