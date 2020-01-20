Перевірте себе: як ваш гардероб впливає на екологію

Ваша шафа буквально ломиться від одягу, який ви і так не носите? Тоді ми рекомендуємо вам підрахувати свій вуглецевий слід, аби дізнатися, наскільки сильно впливає ваш гардероб на екологію.

Отже, секонд-хенд ThredUP запустив онлайн-калькулятор, який дозволяє розрахувати вуглецевий слід вашого гардеробу. Творці кажуть, що цей сервіс допоможе людям переглянути своє ставлення до покупки одягу.

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Для того, аби дізнатися про свій вуглецевий слід, потрібно відповісти на 11 питань: ввести дані про те, що, де і як часто ви купуєте, як довго носите одяг і якими способами доглядаєте за ним. Після розрахунку результатів сервіс видає рекомендації, які допоможуть скоротити шкідливий вплив на екологію.

Зауважимо, що сьогодні середній споживач купує на 60% більше предметів одягу, ніж 15 років тому. 8-10% всіх викидів вуглецю в атмосферу припадає саме на індустрію моди.

ThredUP сподівається, що вторинне використання одягу або його прокат допоможуть змінити ситуацію на краще.

Гайда перевіряти себе та визначати, який у вас вуглецевий слід.

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