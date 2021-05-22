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Вона – звичайна: Кайю Гербер звинуватили у використанні зв'язків матері
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Обкладинка Vogue c 19-річною Кайєю Гербер викликала хвилю негативних відгуків у шанувальників видання. Журнал звинуватили в підтримці способу життя, в якому вирішальне значення мають зв'язки.
Дочка Сінді Кроуфорд Кайя Гербер ризикує очолити список найменш улюблених знаменитостей в США. На 19-річну спадкоємицю супермоделі обрушилася хвиля негативу після того, як вона вперше з'явилася на обкладинці американського Vogue.
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"З'явилася б вона тут, якби не були її батьки знамениті і багаті? Погляньте на мінливий світ навколо, перестаньте просувати те, що давно застаріло", "Так багато талановитих моделей без знаменитих родичів намагаються пробитися в цьому бізнесі, але Кайї все дається без зусиль", "Та у неї нуль харизми!", – обурюються фоловери.
Сама Кайя Гербер не стала вступати в суперечку з хейтерами. Вона розмістила обкладинку і на своїй сторінці, залишивши захоплений підпис про те, як вона пишається цим досягненням. Її привітали Емілі Ратажковскі, Джіджі Хадід і навіть Наомі Кемпбелл.
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