Вона – звичайна: Кайю Гербер звинуватили у використанні зв'язків матері

Обкладинка Vogue c 19-річною Кайєю Гербер викликала хвилю негативних відгуків у шанувальників видання. Журнал звинуватили в підтримці способу життя, в якому вирішальне значення мають зв'язки.

Дочка Сінді Кроуфорд Кайя Гербер ризикує очолити список найменш улюблених знаменитостей в США. На 19-річну спадкоємицю супермоделі обрушилася хвиля негативу після того, як вона вперше з'явилася на обкладинці американського Vogue.

І ще: Донька Сінді Кроуфорд у білизні показала свій ідеальний ранок

"З'явилася б вона тут, якби не були її батьки знамениті і багаті? Погляньте на мінливий світ навколо, перестаньте просувати те, що давно застаріло", "Так багато талановитих моделей без знаменитих родичів намагаються пробитися в цьому бізнесі, але Кайї все дається без зусиль", "Та у неї нуль харизми!", – обурюються фоловери.

Сама Кайя Гербер не стала вступати в суперечку з хейтерами. Вона розмістила обкладинку і на своїй сторінці, залишивши захоплений підпис про те, як вона пишається цим досягненням. Її привітали Емілі Ратажковскі, Джіджі Хадід і навіть Наомі Кемпбелл.

Це цікаво: Їй 55 років? Сінді Кроуфорд похвалилася фігурою у спокусливому боді