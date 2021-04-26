Донька Сінді Кроуфорд у білизні показала свій ідеальний ранок

Модель Кайя Гербер не втомлюється тішити своїх фоловерів гарячими фотографіями. Цього разу 19-річна дочка Сінді Кроуфорд знялася в білизні від Calvin Klein.

Весняно-літню колекцію для бренду розробив американський дизайнер Херон Престон, відомий завдяки співпраці з Каньє Вестом і власному бренду, запущеному в 2017 році. Спокусливі фото і відео з'явилися в інстаграмі красуні.

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Ефектні фото Кайі зробили у ванній кімнаті перед дзеркалом. Над кадрами працював американо-домініканський фотограф Ренель Медрано. Зауважимо, що на сторінці бренду в інстаграмі також з'явилося відео з моделлю. На ньому вона у звабливій білизні прибирає вдома, слухаючи музику в навушниках.

Красуня показала розкішну фігуру і зовнішність, яку успадкувала від зіркової мами. Фанати одразу почали засипати дівчину компліментами.

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