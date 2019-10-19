Volvo представила свій перший електромобіль: фото

Компанія Volvo представив свій перший електрокар Volvo XC40 Recharge. Кросовер став практично копією свого бензинового попередника, але отримав сучасніший дизайн.

Кросовер стане першим в лінійці електрокарів Recharge.

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Він мало чим відрізняється зовні від бензинової версії. Розробники обіцяють, що електричний автомобіль буде обладнаний сучасною інформаційною системою. В її розробці брала участь компанія Google. Електричний XC40 зможе проїхати на одному заряді до 400 кілометрів, а від нуля до 100 км/год він розганяється за 4,9 секунди. Також виробник обіцяє, що авто зможе зарядитися до 80% всього за 40 хвилин.

Повідомляється, що на ринку США ціна Volvo XC40 Recharge стартуватиме з 50 тисяч доларів.

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