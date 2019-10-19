Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Бокс Серіал Великі Вуйки

Volvo представила свій перший електромобіль: фото

  • 10
Volvo XC40 Recharge - фото 1
Volvo XC40 Recharge / theverge

Компанія Volvo представив свій перший електрокар Volvo XC40 Recharge. Кросовер став практично копією свого бензинового попередника, але отримав сучасніший дизайн.

Кросовер стане першим в лінійці електрокарів Recharge.

І ще: Капсула часу: у Запоріжжі знайшли цікаву Таврію

Він мало чим відрізняється зовні від бензинової версії. Розробники обіцяють, що електричний автомобіль буде обладнаний сучасною інформаційною системою. В її розробці брала участь компанія Google. Електричний XC40 зможе проїхати на одному заряді до 400 кілометрів, а від нуля до 100 км/год він розганяється за 4,9 секунди. Також виробник обіцяє, що авто зможе зарядитися до 80% всього за 40 хвилин.

Повідомляється, що на ринку США ціна Volvo XC40 Recharge стартуватиме з 50 тисяч доларів.

Volvo представила свій перший електромобіль: фото - фото 362275

Volvo представила свій перший електромобіль: фото - фото 362276

Volvo представила свій перший електромобіль: фото - фото 362277

Volvo представила свій перший електромобіль: фото - фото 362278

Volvo представила свій перший електромобіль: фото - фото 362279

Volvo представила свій перший електромобіль: фото - фото 362280

Volvo представила свій перший електромобіль: фото - фото 362281

Volvo представила свій перший електромобіль: фото - фото 362282

Volvo представила свій перший електромобіль: фото - фото 362283

Читайте також: Водіїв попросили не довіряти Google Maps: ці фото пояснюють, чому

Джерело: theverge
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чому смартфони Google Pixel 4 та Pixel 4 XL – повне розчарування
  • 14 жовтня, 19:15
  • 1099
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 502
Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+)
  • 16 жовтня, 16:21
  • 1379
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Екологія