Капсула часу: у Запоріжжі знайшли цікаву Таврію

У Запоріжжі знайшли справжню автомобільну "капсулу часу": ЗАЗ Таврія 1102 1990 року випуску.

Пробіг машини всього 16 км, тобто на ній практично ніхто не їздив.

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Ця Таврія у чудовому стані. Останні двадцять дев'ять років вона простояла в гаражі, але, судячи з усього, за нею час від часу доглядали. На сидіннях заводський целофан, на кузові немає жодної навіть маленької подряпини.

Чи автомобіль на ходу – не повідомляється. Навіть якщо й ні, то після нескладних відновлювальних робіт Таврія обов'язково поїде. На перший погляд, якщо судити за фото, двигун в нормальному стані. Надалі ця Таврія поповнить колекцію запорізького музею "Фаетон". Там вже є кілька цікавих експонатів.

Серед експонатів музею техніки слід виділити класичний американський автомобіль Chevrolet Bel Air. У 1955 році він належав Микиті Хрущову, а пізніше був в гаражі Леоніда Брежнєва. Потім на цій машині їздила Галина Брежнєва, донька голови СРСР.

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