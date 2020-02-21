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Volvo оновила седан і універсал 90 серії: що змінилося
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Компанія Volvo представила оновлені седан S90 і універсали V90 / V90 Cross Country. Моделі отримали невеликі зміни екстер'єру, нову аудіосистему Bowers & Wilkins і вперше отримали гібридну установку з 48-вольтним стартер-генератором.
Седану і універсалу 90 серії замінили передній бампер, протитуманні фари і спойлер.
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V90 і V90 Cross Country ж дісталися нові світлодіодні ліхтарі – відтепер у них інший малюнок і динамічні показники повороту. Крім того, для всіх моделей запропонована розширена палітра відтінків кузова та колеса нового дизайну. Аудіосистеми Bowers & Wilkins оновили підсилювач, додали функцію автоматичного шумозаглушення і новий звуковий профіль, що імітує джаз-клуб.
Ще одне нововведення – спочатку розроблена для китайського ринку функція Advanced Air Cleaner з фільтром дрібних частинок. Тепер на центральний дисплей виводиться не тільки температура, але і рівень забруднення повітря у салоні, а в разі перевищення норми його можна очистити за кілька хвилин. Нарешті, на задньому ряду S90 і V90 / V90 Cross Country з'явилися два порти USB-C, а на центральній консолі – бездротова зарядка для гаджетів; для обробки салону запропонована тканина з додаванням вовни і веганської шкіри.
З технічної точки зору змін значно менше: в лінійці з'явилися лише помірні гібриди з 48-вольтним стартер-генератором і системою рекуперації енергії при гальмуваннях. За словами виробника, вони на 15 відсотків економічніші за звичайні машини.
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