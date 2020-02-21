Опубліковані дані про реальний запас ходу найенергоефективнішого кросовера Tesla Model Y

Міністерство енергетики США опублікувало офіційні дані про запас ходу електричного кросовера Tesla Model Y Performance, який надійде в продаж у 2020 році. Новий електрокар істотно перевершує конкурентів по енергоефективності.

Так, спочатку Ілон Маск називав цифру у 480 км. Однак у звіті компанії за четвертий квартал 2019 року підкреслено, що завдяки безперервному прогресу в розробці системи повного приводу запас ходу топової версії Model Y виріс до 500 км.

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Model Y Performance – новий кросовер від Tesla

Інший важливий показник, який був опублікований Міністерством енергетики США, це середня витрата Tesla Model Y. Цей показник в США для електрокарів вимірюють в MPGe (милях пробігу на галон паливного еквівалента). Для Model Y цей показник зазначений на рівні 121 MPGe. Експерти відзначають, що це робить прийдешню новинку Tesla найбільш енергоефективним кросовером у світі.

У нього є тільки один реальний конкурент – Hyundai Kona Electric, який має показник 120 MPGe. Але його максимальний запас ходу складає 415 км.

Tesla Model Y – це компактний кросовер на основі Model 3. Вартість новинки буде приблизно на 10% вищою, ніж у Model 3. У США ціни стартують від 39 тисяч доларів. Старші версії будуть коштувати 51 і 60 тисяч доларів відповідно. Компанія обіцяє почати серійне виробництво Model Y вже в березні нинішнього року.

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