Volvo безкоштовно відремонтує пів мільйона автомобілів

Компанія Volvo відкликає по всьому світу 507 тисяч автомобілів через можливе загоряння. На ремонт відправляться автомобілі дев'яти моделей: S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90, XC60 і XC90, які були випущені у період з 2014 по 2019 рік.

Під час перевірки з'ясувалося, що один з пластикових елементів впускного колектора двигуна може почати плавитися, що призводить до виникнення вогню у моторному відсіку. Але ймовірність такого результату вкрай мала, підкреслив представник шведського бренду в розмові з Bloomberg.

Актуальні поради: Як з хімчистки: прості лайфхаки для очищення вашого автомобіля

Попри виявлений дефект, компанії не відомо про жоден випадок займання або травм. Яким чином планують усувати несправність, у Volvo не уточнили, натомість запевнили, що всі роботи будуть проведені безкоштовно для власників.

У відкличній кампанії 9 моделей Volvo

Із заявлених 507 тисяч автомобілів 86 тисяч відкличуть у Швеції, інші – в інших країнах. Не виключено, що ремонтна кампанія торкнеться і України, однак інформації про це наразі немає.

Читайте також: Tesla покаже гіперкар, який працює на ракетному паливі