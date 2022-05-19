Володимир Зеленський став героєм нових коміксів у США – фото

Президент України Володимир Зеленський став головним героєм нової серії коміксів, які з'явились у США. Частина коштів від їх продажу піде на благодійність.

Поки Netflix знову транслює український серіал "Слуга народу", то у США вирішили піти ще далі та випустили комікси про життя президента України Володимира Зеленського. За це взялась студія графічних романів TidalWave Productions, яка займається біографічними коміксами, адаптацією фільмів та оригінальних сюжетів.

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Комікси під назвою "Політична сила: Володимир Зеленський" (Political Power: Volodymyr Zelenskyy) вже можна придбати на Amazom за ціною від 4 до 20 доларів залежно від формату. Частину від прибутків компанія обіцяє передати організації Червоний Хрест.

Tidalwave Productions

Колишній актор та комік Володимир Олександрович Зеленський є шостим президентом України. на піку своєї популярності на телебаченні, граючи президента у "Слузі народу", він обійшов чинного президента, балотуючись на антикорупційній платформі – і Росія дивилась. Упродовж багатьох років напруга між Україною та Росією наростала, оскільки більша нація агресивно анексувала Крим, а українці проводили соціальні зміни, віддаляючись від російських норм. Прочитайте історію людини, коли вирує війна з РФ, а його народ протистоїть більш відомому та добре озброєному ворогу, – йдеться в описі.

Загалом графічний роман має 26 сторінок, створених завдяки Майклу Фрізеллу та художнику Пабло Мартінесу.

Tidalwave Productions

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