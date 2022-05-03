Понад 30 авторів з усього світу створять "Комікси для України: Насіння соняшника"

Творці коміксів об'єднаються для того, щоб створити мальовану антологію "Комікси для України: Насіння соняшника". Вторговані кошти перекажуть на допомогу Україні.

Антологію представлять у кількох варіантах – у твердій обкладинці з малюнком від Алекса Росса та в м'якій обкладинці від художників Arthur Adams, Dave Johnson та Bill Sienkiewicz.

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Це буде 96 сторінок історій від таких авторів: Waid, Anderson, Thompson, Sprouse, Sergio Aragones, June Brigman, Kurt Busiek, Howard Chaykin, Joshua Dysart, Mark Evanier, Emil Ferris, Dave Gibbons, Rob Guillory, John Layman, Gabriel Rodriguez, Stan Sakai, Louise Simonson, Walter Simonson, Matt Wagner, Wade Von Grawbadger, Comicraft, Kevin Nowlan, Laura Martin, John Workman, Brennan Wagner, Dave Stewart, Todd Klein, Peter Kuper, Pia Guerra, Mike Allread, Josh Dysart та багато інших.

"Як і більшість людей, мені болісно дивитись на ті звірства, які вчиняє росія проти Українського народу, і я повинен був зробити бодай щось, щоб якось допомогти Україні" – розповідає редактор антологій Скотт Данбієр.

Також можна підтримати цей комікс-проєкт на платформі для краудфандингу ZOOP.

"Ми пишаємося тим, що знову співпрацюємо зі Скоттом Данбієром для ще одного важливого проєкту. Це наш спосіб зробити свій внесок у підтримку народу України. Комікс-спільнота згуртовується у скрутні часи, і ми закликаємо її знову зібратися разом для цієї важливої справи", – коментує генеральний директор та співзасновник ZOOP Джордан Плоскі.

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