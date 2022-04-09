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війна

Канадська газета опублікувала комікс українських художниць про війну

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Канадська газета опублікувала комікс українських художниць про війну - фото 1

Євгенія Полозіна та Анна Іваненко створили комікс про війну в Україні, а канадська газета The Globe and Mail розмістили його на своїх шпальтах.

Українські художниці створили мальописні епізоди про власний досвід російсько-української війни.

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Євгенія Полозіна та Анна Іваненко поділилися з аудиторією тим, що мали грандіозні плани на цьогорічну весну, які зруйнувала російська армія. Подорожі до Грузії та Італії у минулих мріях. Нова реальність – безсонні ночі в холодних укриттях, черги за харчами та евакуація до безпечної локації.

"Ми намагаємося використовувати будь-яку можливість говорити про Україну. Наша доля під час війни – це також великий привілей, ми в теплому і досить безпечному місці. Ми маємо можливість щось зробити, щоб допомогти своїй країні", – розповідають художниці.

Канадська газета опублікувала комікс українських художниць про війну - фото 502903

Канадська газета опублікувала комікс українських художниць про війну - фото 502904

Канадська газета опублікувала комікс українських художниць про війну - фото 502905

Канадська газета опублікувала комікс українських художниць про війну - фото 502906

Канадська газета опублікувала комікс українських художниць про війну - фото 502907

Канадська газета опублікувала комікс українських художниць про війну - фото 502908

Канадська газета опублікувала комікс українських художниць про війну - фото 502909

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