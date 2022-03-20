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Серіал "Слуга народу" увірвався до рейтингу найпопулярніших шоу дня на Netflix

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"Слуга народу" - фото 1
"Слуга народу"

Netflix знову почав транслювати у США український серіал "Слуга народу" із Володимиром Зеленським у головній ролі. За кілька днів він посів друге місце у рейтингу стрімінгового сервісу.

Ще 16 березня у пресслужбі Netflix анонсували повернення гучного серіалу. І уже за три дні "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі підкорив глядачів по всьому світу, увірвавшись на друге місце у рейтингу найпопулярніших шоу.

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Цікаво, що "Слуга народу" став доступним на сервісі за численними запитами користувачі. А Netflix купив права на показ серіалу у студії "Квартал 95" ще у 2016 році.

"Ви просили, і він повернувся! "Слуга народу" знову доступний на Netflix у США. У сатиричному комедійному серіалі 2015 року Володимир Зеленський грає вчителя, який несподівано стає президентом після того, як відео, в якому він скаржиться на корупцію, раптово стає вірусним, – йдеться у повідомленні Netflix.

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