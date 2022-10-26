Володимир Ярославський показав, як приготувати пюре з запеченого гарбуза

Кухар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома пюре з запеченого гарбуза. Спробуйте і ви такий кулінарний метод!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками секретом ідеального пюре з запеченого гарбуза. Кухар називає цей рецепт справжньою медитацією.

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Я придбав звичайний сорт – ромашку, але готуйте з будь-якого, який маєте – усі вони різні, мають свій смак і аромат, але нагадую – раджу куштувати перед готуванням. Якщо гарбуз не смачний, то краще не готуйте, адже вийде також не смачно", – коментує кухар,

Рецепт:

Запечіть гарбуз під фольгою просто шматочками, поливши їх рослинною олією і трохи посоливши – у режимі з вентилятором при 180-190 градусів протягом 30 хвилин. Далі дістаньте гарбуз, зніміть фольгу і поставте ще на 10-15 хвилин на 170 градусів, щоб випарувалися надлишкова волога. Коли шматочки готові й трохи підсушені, виймайте деко, охолодіть усе просто на кухні. Потім перебийте блендером до однорідної консистенції.

Це готова база для приготування крутих страв із гарбуза. Використовуйте для супів, кремів, як гарнір або частина сніданку і, звичайно, це пюре знадобиться для гарбузових запіканки та тирамісу. Зберігайте цей напівфабрикат у холодильнику протягом 4-5 днів.

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