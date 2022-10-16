Ектор Хіменес-Браво приготував гарбузовий крем-суп: рецепт від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати особливий сезонний суп з гарбуза. Скуштуйте і ви таку першу страву!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати гарбузовий крем-суп.

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Кабачковий сезон вже пройшов, тепер поспіли гарбузи. Елементарний рецепт першої страви! Смартідея, як зробити рецепт позасезонним: заморозьте суміш для гарбузового супу на зиму, щоб смак золотої осені можна було відродити й під Новий рік", – коментує Ектор.

Інгредієнти:

Гарбуз – 400 г

Цибуля – 100 г

Часник – 30 г

Чебрець – 5 г

Апельсин – 100 г

Бульйон овочевий/курячий – 200 мл

Вершки жирні – 100 мл

Сіль

Перець

Для подачі:

Оливкова олія

Насіння гарбуза

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