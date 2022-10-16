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Ектор Хіменес-Браво приготував гарбузовий крем-суп: рецепт від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував гарбузовий крем-суп: рецепт від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати особливий сезонний суп з гарбуза. Скуштуйте і ви таку першу страву!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати гарбузовий крем-суп.

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Кабачковий сезон вже пройшов, тепер поспіли гарбузи. Елементарний рецепт першої страви! Смартідея, як зробити рецепт позасезонним: заморозьте суміш для гарбузового супу на зиму, щоб смак золотої осені можна було відродити й під Новий рік", – коментує Ектор.

Інгредієнти:

  • Гарбуз – 400 г
  • Цибуля – 100 г
  • Часник – 30 г
  • Чебрець – 5 г
  • Апельсин – 100 г
  • Бульйон овочевий/курячий – 200 мл
  • Вершки жирні – 100 мл
  • Сіль
  • Перець

Для подачі:

  • Оливкова олія
  • Насіння гарбуза

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