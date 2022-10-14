Чипси з капусти: рецепт швидкого перекусу

Приготуйте легкий перекус швидко! Ним можна не лише похрумтіти, а й поласувати без шкоди для шлунку. Читайте далі та дізнайтеся, як приготувати чипси з капусти кейл вдома!

Платформа "Бережи себе" опублікувала актуальний рецепт на випадок, якщо вам захочеться чипсів. Скуштуйте корисну альтернативу – чипси з капусти кейл!

І ще: Баклажан світ-чилі: оригінальний рецепт від судді "МастерШеф"

Інгредієнти:

1 пучок капусти кейл

1 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. морської солі

Рецепт:

Розігрій духовку до 150°C. Обережно зніми листя капусти з товстих стебел, промий та обсуши. Після цього наріж чи нарви листя на невеличкі шматочки, збризни оливковою олією та перемішай. Рівним шаром розклади на деко, застелене пергаментом, та присип сіллю. Випікай 20-30 хвилин, поки краї не підрум'яняться.

До теми: Клопотенко розповів, як приготувати поленту з грибами: рецепт смачної страви