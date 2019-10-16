Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Євро 2020

Конкурентка Кім Кардашян: юна мільйонерка похизувалась формами

  • 19
Кайлі Дженнер показала фігуру в крихітній сукні - фото 1
Кайлі Дженнер показала фігуру в крихітній сукні / instagram.com/kyliejenner

Наймолодша мільйонерка світу Кайлі Дженнер вирішла позмагатись зі своєю сестрою Кім Кардашян, показавши ефектну фігуру в коротенькій чорній сукні. Дівчина має всі шанси зробити цей образ новим трендом.

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер активно веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 147 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя. Наймолодша мільйонерка світу має доволі віддану аудиторію і періодично змагається зі своєю старшою сестрою Кім Кардашян в екстравагантних образах.

І ще: Спокуслива Емілі Ратажковскі розбурхала мережу в бікіні

Зважаючи на особливості фігури дівчат, виглядає це завжди ефектно. До того ж, недавні знімки Кайлі у крихітній чорній сукні зібрали шквал компліментів та вподобань. Залишається лише здогадуватись, як швидко Дженнер введе новий тренд на такий сексуальний одяг.

Конкурентка Кім Кардашян: юна мільйонерка похизувалась формами - фото 361864

Конкурентка Кім Кардашян: юна мільйонерка похизувалась формами - фото 361865

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

Читайте також: 54-річна Елізабет Херлі розбурхала фанатів сексуальним фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чоловіча вітрівка: яку куртку найкраще вибрати цієї осені
  • 12 жовтня, 17:30
  • 205
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 440
Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу
  • 12 жовтня, 14:21
  • 3380
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз