Конкурентка Кім Кардашян: юна мільйонерка похизувалась формами

Наймолодша мільйонерка світу Кайлі Дженнер вирішла позмагатись зі своєю сестрою Кім Кардашян, показавши ефектну фігуру в коротенькій чорній сукні. Дівчина має всі шанси зробити цей образ новим трендом.

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер активно веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 147 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя. Наймолодша мільйонерка світу має доволі віддану аудиторію і періодично змагається зі своєю старшою сестрою Кім Кардашян в екстравагантних образах.

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Зважаючи на особливості фігури дівчат, виглядає це завжди ефектно. До того ж, недавні знімки Кайлі у крихітній чорній сукні зібрали шквал компліментів та вподобань. Залишається лише здогадуватись, як швидко Дженнер введе новий тренд на такий сексуальний одяг.

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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