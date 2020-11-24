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Холостячка Топ-модель по-українськи

Сексуальна фітнес-модель Ана Чері продемонструвала ідеальне тіло

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Ана Чері - фото 1
Ана Чері / instagram

Американська фітнес-модель Ана Чері вбралася в тісний спортивний наряд, спокусивши фанатів вигинами свого тіла.

Фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

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"Доброго ранку і щасливого понеділка! Пам'ятайте, що якщо ви хочете, щоб все працювало, треба тренуватися", – коротко йдеться в повідомленні. Уточнимо, що на фотографії Чері позує в облягаючому топі з легінсами, демонструючи бездоганну фігуру у всій красі.

Спортсменка любить ледачий відпочинок і вважає за краще більшу частину часу проводити вдома поруч з пляжем. Вона відвідує різні заходи вкрай рідко, а у відпустку вирушає з подругами, щоб розрядити обстановку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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