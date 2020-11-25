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Катерина Кухар в пікантному наряді підкорила мережу витонченими формами
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Під час півфіналу шоу Танці з зірками особлива увага глядачів була прикута до Катерини Кухар. Прима-балерина вразила витонченістю в стильному образі.
Сувора суддя проєкту Танці з зірками приміряла білу блузу-топ з об'ємними рукавами і відкритою спинкою. Вона доповнила пікантний верх елегантною спідницею чорного кольору, яка дозволила їй похизуватися витонченими ніжками.
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Волосся Катерина зібрала в стильну зачіску. Незвичайний аксесуар – моносережка у вигляді квітки.
"Танець – це вертикальне вираження горизонтального бажання". Друзі, чий танець вам найбільше запам'ятався?" – поцікавилася зірка у своїх підписників в Instagram.
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