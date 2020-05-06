X Æ A-12: що означає незвичайне ім'я новонародженого сина Ілона Маска

У понеділок, 4 травня, канадська співачка Граймс та Ілон Маск стали батьками. У них народився хлопчик. І батьки уже дали новонародженому сину доволі дивне ім'я. Дізнайтеся, що воно означає.

Так, Граймс та Ілон Маск назвали дитину X Æ A-12. Співачка, яка раніше повідомляла, що дитина буде рости "гендерно-нейтральною" і зможе сама вибрати собі стать, пояснила у Twitter, що означає таке незвичайне ім'я.

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•X, the unknown variable

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent

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(A=Archangel, my favorite song)

( metal rat) — Gℜ(@Grimezsz) May 6, 2020

"Х – це невідома змінна. Æ – це моє ельфійське написання Ai (любов і/або штучний інтелект). A-12 – попередник SR-17, наш улюблений літак (літак-розвідник, який перебуває на озброєнні ЦРУ). Ні зброї, ні захисту, тільки швидкість. Чудовий у бою, але не несе насильства".

Також вона додала, що буква "А" в назві також означає Архангел, і це її улюблена пісня, а цифра 12 відповідає за 12-й знак Зодіаку – Щура, тому що син народився у 2020 році – це рік металевого щура.

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