Володарка найпопулярніших сідниць роздяглась на пляжі: пікантні фото

Відома модель Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги мережі завдяки спекотній серії кадрів на побережжя лише у спідній білизні. Дружина Каньє Веста зовсім не соромиться своєї фігури.

39-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашян займається чималою кількістю проєктів, а й різноманітними проєктами. До того ж, вона активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 164 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Попри карантин, зірка не збирається зупиняти власний бізнес, тож презентувала нову колекцію коригуючої білизни свого бренду SKIMS. Звісно ж, частину рекламної компанії на себе взяла сама Кім, ставши ідеальною моделлю для спіднього:

Джерело фото: instagram.com/kimkardashian

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