Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Сексуальна Емілі Ратажковскі розбурхала Instagram гарячими фото (18+)

  • 55
Емілі Ратажковскі в купальнику - фото 1
Емілі Ратажковскі в купальнику

Відома модель Емілі Ратажковскі продовжує тішити прихильників пікантними кадрами з архівних зйомок, щоб якось урізноманітнити своє проведення часу на карантині. Тут спекотно!

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 25 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

І ще: Ніколь Шерзінгер вразила розкішною фігурою у новій зйомці (фото)

Нещодавно зірка вирішила нагадати про свій бренд купальників та спіднього, тому поділилась серією кадрів зі спокусливих зйомок в Історіях:

Сексуальна Емілі Ратажковскі розбурхала Instagram гарячими фото (18+) - фото 396950

Сексуальна Емілі Ратажковскі розбурхала Instagram гарячими фото (18+) - фото 396951

Сексуальна Емілі Ратажковскі розбурхала Instagram гарячими фото (18+) - фото 396952

Сексуальна Емілі Ратажковскі розбурхала Instagram гарячими фото (18+) - фото 396953

Джерело фото: instagram.com/emrata

Читайте також: Відео з запальними танцями Джессіки Альби підкорює Instagram

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
  • 03 квітня, 12:30
  • 1606
Як і з чим носити чоловічі бомбери: 10 модних образів на всі випадки життя
  • 05 квітня, 17:25
  • 465
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2212743
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз