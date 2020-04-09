Сексуальна Емілі Ратажковскі розбурхала Instagram гарячими фото (18+)

Відома модель Емілі Ратажковскі продовжує тішити прихильників пікантними кадрами з архівних зйомок, щоб якось урізноманітнити своє проведення часу на карантині. Тут спекотно!

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 25 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Нещодавно зірка вирішила нагадати про свій бренд купальників та спіднього, тому поділилась серією кадрів зі спокусливих зйомок в Історіях:

Джерело фото: instagram.com/emrata

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