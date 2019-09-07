Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Євро 2020

Volkswagen зробив з вінтажного "Жука" електрокар

  • 10
Volkswagen Beetle отримав нове дихання - фото 1
Volkswagen Beetle отримав нове дихання

Концерн Volkswagen запропонував власникам класичних Volkswagen Beetle допомогу в їх електрифікації. Таким чином планують дати нове життя легендарним автомобілям. Власне, один такий екземпляр уже готовий!

Модифікацією автомобіля займався партнер концерну – німецька компанія eClassics. Сам же Volkswagen поставив у стару модель акумулятор і трансмісію.

І ще: Ford показав на відео електричний кросовер у стилі Mustang

За словами автовиробника, після модифікації продуктивність двигуна "Жука" виросла до 82 "конячок", а сама машина зможе розганятися до 150 км/год. При цьому швидкість у 80 км/год машина буде розвивати за вісім секунд. Також компанія уточнює, що автомобіль зможе проїхати без підзарядки до 200 км на максимальній швидкості.

Volkswagen зробив з вінтажного 'Жука' електрокар - фото 353215

Volkswagen зробив з вінтажного 'Жука' електрокар - фото 353216

Volkswagen зробив з вінтажного 'Жука' електрокар - фото 353217

Volkswagen зробив з вінтажного 'Жука' електрокар - фото 353218

Volkswagen розповів, що компанія може електрифікувати й інші історичні автомобілі концерну. Вартість робіт і список моделей, які можна буде переробити на електрокари, не уточнюється. Зараз Volkswagen також працює над модифікацією своїх мікроавтобусів.

Нагадаємо, що у 2018 році Aston Martin анонсував програму Heritage EV з модернізації своїх класичних моделей, у тому ж році про аналогічний проект заявив Jaguar.

Читайте також: MINI випустить мікровен на електротязі для конкуренції з Volkswagen

Джерело: MMR
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Серіал Кріпосна 2 сезон 7, 8 серія: дивитись онлайн продовження драми СТБ
  • 05 вересня, 20:45
  • 14611
Моделі 90-х: як змінилася перша у світі супермодель Дженіс Дікінсон (18+)
  • 05 вересня, 18:21
  • 1859
Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
  • 04 вересня, 19:10
  • 1966
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології