Volkswagen зробив з вінтажного "Жука" електрокар

Концерн Volkswagen запропонував власникам класичних Volkswagen Beetle допомогу в їх електрифікації. Таким чином планують дати нове життя легендарним автомобілям. Власне, один такий екземпляр уже готовий!

Модифікацією автомобіля займався партнер концерну – німецька компанія eClassics. Сам же Volkswagen поставив у стару модель акумулятор і трансмісію.

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За словами автовиробника, після модифікації продуктивність двигуна "Жука" виросла до 82 "конячок", а сама машина зможе розганятися до 150 км/год. При цьому швидкість у 80 км/год машина буде розвивати за вісім секунд. Також компанія уточнює, що автомобіль зможе проїхати без підзарядки до 200 км на максимальній швидкості.

Volkswagen розповів, що компанія може електрифікувати й інші історичні автомобілі концерну. Вартість робіт і список моделей, які можна буде переробити на електрокари, не уточнюється. Зараз Volkswagen також працює над модифікацією своїх мікроавтобусів.

Нагадаємо, що у 2018 році Aston Martin анонсував програму Heritage EV з модернізації своїх класичних моделей, у тому ж році про аналогічний проект заявив Jaguar.

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