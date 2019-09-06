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Ford показав на відео електричний кросовер у стилі Mustang
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Компанія Ford опублікувала фотографії і відео з тестовими прототипами електричного кросовера, який отримає дизайн у стилі Mustang. Крім того, виробник розкрив деякі характеристики та назвав дату ринкового дебюту моделі.
Продажі електричного кросовера Ford, натхненного культовим Mustang, почнуться восени 2020 року. Заявлений запас ходу – 300 миль або 483 кілометри за американським вимірювальним циклом EPA.
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Динаміка розгону новинки не наводиться, але, за словами виробника, "якщо ви хочете передати справжню сутність Mustang, вам потрібно бути дуже швидким". Крім того, Ford підрахував експлуатаційні витрати за п'ять років і впевнений, що вони будуть на 38% менші, ніж для моделі Escape, в Україні відомої як Kuga.
Частиною рекламної кампанії на підтримку нового електрокара стане випуск серії роликів, присвячених руйнування міфів про машини на електротязі. Згідно з дослідженням, проведеним Ford, понад 90% опитаних не вважають швидкий розгін великою перевагою, а 80% ніколи не взяли б електромобіль для поїздки в складних погодних умовах. Нарешті, 65% респондентів не ризикнули б поїхати на електрокарі бездоріжжям.
У вересні 2018 року Ford показав перше зображення електричного кросовера в стилі Mustang. Судячи з нього, автомобіль – купеоподібний кросовер з ліхтарями від фастбека. За попередньою інформацією, новинка може отримати назву Mustang Mach-E.
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