MINI випустить мікровен на електротязі для конкуренції з Volkswagen

Компанія MINI випустить сімейний мікровен, який стане найпрактичнішою моделлю бренду. П'ятимісний автомобіль виявиться трохи компактнішим за BMW 2-Series Active Tourer і базуватиметься на передньопривідній платформі. Згодом він отримає електричну версію для конкуренції з Volkswagen ID.3.

Очікується, що мікровен MINI займе нішу на щабель вище моделей Clubman і Countryman, а за розмірами нагадуватиме поточний Mercedes-Benz B-Class. Перший вен від MINI дебютує з двигунами внутрішнього згоряння і гібридною силовою установкою, але конструкцією буде передбачена можливість випуску повністю електричної версії для конкуренції з Volkswagen ID.3. Цілком імовірно, що MINI-EV стане наступником BMW i3, і зможе проїжджати на одній зарядці понад 400 кілометрів.

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За інформацією журналу AutoCar, новинка відродить ім'я Traveler – на початку 1960 років так називалися класичні MINI з кузовом універсал (на заголовному фото).

Розглядається два варіанти шасі: або мікровен розділить платформу FAAR з "молодшими" моделями BMW, або MINI розробить нову платформу початкового рівня у співпраці з китайською компанією Great Wall Motors. Стверджується, що керівництвом BMW поставлена ​​задача розширити модельний ряд MINI і значно збільшити обсяги продажів британської марки.

Авто створять для конкуренції з Volkswagen ID.3

Мікровен MINI планують розсекретити у кінці 2022 року. П'ятирічний план розвитку бренду MINI передбачає появу трьох нових моделей до 2023 року: крім MPV, світ побачить компактний міський електромобіль початкового рівня, розміром зі Smart Forfour.

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