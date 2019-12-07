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Volkswagen знову вляпався у скандал

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Volkswagen знову перевіряють через рівень викидів - фото 1
Volkswagen знову перевіряють через рівень викидів

Правоохоронні органи Німеччини знову зацікавилися дизельними двигунами Volkswagen, але тепер іншої моделі. Хоча, здавалося б, скандал з дизельними моторами Volkswagen вже залишився в минулому, у прокуратури Німеччини виникли нові претензії до концерну.

Як повідомляє Reuters, слідчі завітали до штаб-квартири VW з метою вилучення документів, що стосуються розробки та випробувань дизельного двигуна з індексом EA288.

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Раніше "дизельгейт" стосувався лише моторів моделі EA189: у 2015 році виробник зізнався у використанні спеціальних пристроїв і програмного забезпечення для обходу тестів на вміст шкідливих викидів, проте цього разу в Volkswagen вважають претензії влади необґрунтованими.

Під час експлуатації двигуна EA288 дійсно можуть виникати "деякі проблеми екологічного характеру", стверджують німецькі інженери, але мотор, з усім тим, відповідає усім вимогам законодавства Німеччини, стандартам і не використовує ніяких нелегальних пристроїв або програмного забезпечення.

Концерн знову підозрюють у заниженні показників - фото 372781
Концерн знову підозрюють у заниженні показників

Журналісти відзначають, що Volkswagen активно співпрацює з правоохоронними органами, а розслідування тепер ведеться не проти концерну, а лише деяких його співробітників. За деякими оцінками, "дизельгейт" обійшовся компанії у 33 мільярди доларів.

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Джерело: Reuters
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