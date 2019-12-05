Скільки коштує відновлення водійських прав онлайн

Якщо ви загубили водійські права або лише планує замовити їх, то можна це зробити онлайн і доволі дешево. Яка ціна водійського посвідчення та що потрібно мати – читайте далі.

У прес-службі МВС розповіли, що невдовзі в країні запрацює онлайн-сервіс, де можна буде легко замовити чи відновити загублене водійське посвідчення. Як розповідає заступник міністра Сергій Гончаров, водіям така функція обійдеться всього у 210 гривень та кілька хвилин.

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Якщо ви загубили водійське посвідчення, то потрібно:

Електронний засіб ідентифікації громадянина, який можна порівняти з даними в реєстрах

Зайти в е-кабінет водія та зазначити, що документ втрачено

Надати скан-копію меддовідки про відсутність протипоказань

Обрати найзручніший для себе пункт видачі у переліку

Заплатити 201 гривню

"І вам приходить повідомлення про те, що можете забрати його в будь-який зручний час", – додав Гончаров.

Головний сервісний центр МВС

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