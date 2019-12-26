Volkswagen придумав мобільних "роботів-заправників" для електрокарів

Компанія Volkswagen Group Components, що входить до складу групи Volkswagen, придумала, як спростити зарядку електромобілів. Для цього більше не знадобиться шукати спеціальне місце на парковці, адже наповнювати батареї будуть мобільні роботи-зарядки.

Замість настінного терміналу або будь-якого іншого джерела живлення, Volkswagen пропонує використовувати роботів. Це будуть повністю автономні пересувні модулі, оснащені камерою, лазерним сканером, ультразвуковими датчиками і маніпулятором.

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Процес зарядки виглядає так: робот, окремий "юніт", разом з мобільним акумулятором під'їжджає до автомобіля, активує зарядку і їде до інших машин. Наповнивши батареї, робот збирає "чарджери" і везе їх на підзарядку.

Модулі самостійно під'їжджатимуть до автомобілів

Кожен мобільний накопичувач має місткість 25 кіловат-годин. Є підтримка зарядки постійним струмом потужністю до 50 кіловатів. Контролюється зарядка без участі людини. Причому викликати робота можна або примусово, через мобільний додаток, або він сам піде, якщо потрібно зарядка, "поспілкувавшись" з автомобілем за допомогою технології V2X (Vehicle-to-Everything).

Роботи-зарядники не потребуть спеціально виділеного місця

Подібні роботизовані зарядки дозволять "доставити інфраструктуру до автомобіля" у той момент, коли це необхідно. Крім того, з їх допомогою можна швидко організувати зарядну станцію на час великих заходів або в місцях, де звичайні термінали встановити неможливо.

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