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Британці запропонували обмежити продаж кросоверів: що з ними не так

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Екологи скаржаться, що кросоверів стає надто багато - фото 1
Екологи скаржаться, що кросоверів стає надто багато

Британський центр енергетичних досліджень (UKERC) опублікував щорічний "Огляд енергетичної політики", в якому назвав популярність кросоверів – однієї з головних причин зростання рівня викидів вуглекислого газу в транспортному секторі. На думку UKERC, уряду слід вжити негайних заходів.

За даними UKERC, за останній рік зростання викидів CO₂ відзначене лише у транспортному секторі. Частково це пов'язано з вантажівками, суднами та літаками, але легковики, особливо кросовери, теж не стають "чистішими".

І ще: Батареї в електромобілях стануть екологічнішими

Поки вся увага була прикута до абстрактної "революції електромобілів", йдеться в документі, увагою оминули головне – неконтрольоване зростання популярності позашляховиків і взагалі великих машин. За три роки, з 2015 по 2018 рік, їх частка зросла з 13,5 відсотка до 21,2.

Тренд не унікальний для Великобританії, відзначає UKERC. Міжнародне енергетичне агентство підрахувало, що з 2010 року кількість кросоверів на дорогах збільшилася на 60 відсотків. Вони є другим найбільшим джерелом вуглекислих викидів після енергетичного сектора. Причому ці автомобілі обганяючи навіть важку промисловість й авіацію. Попит на великі автомобілі саботує перехід до екологічно чистого транспорту та повинен бути взятий під контроль.

З кожним роком кросоверів стає все більше - фото 376295
З кожним роком кросоверів стає все більше

Зазначимо, що продажі у сегменті SUV (позашляховики) перевищили 20 відсотків, частка батарейних машин (BEV) становить всього 0,7 відсотка.

Обмежити продаж кросоверів і великих машин також має намір уряд Франції. З наступного року в країні зміниться податкове законодавство, і покупцям автомобілів, що викидають понад 212 грамів вуглекислого газу на кілометр, доведеться платити 20 000 євро замість 12 500.

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Джерело: Motor
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