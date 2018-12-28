Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Volkswagen представив "павербенки" для своїх електромобілів

  • 13
У павербенках будуть використовувати старі акумулятори від авто - фото 1
У павербенках будуть використовувати старі акумулятори від авто / Volkswagen

Німецький автовиробник Volkswagen анонсував мобільні зарядні станції, які по суті є "павербанками для електромобілів".

Завдяки невеликим габаритам і автономності, розмістити таку зарядку можна де завгодно, включаючи підземний паркінг або поблизу місця проведення масштабного заходу, швидко забезпечивши необхідну кількість зарядних слотів.

І ще: Ілон Маск анонсував появу зарядних станцій Tesla Supercharger в Україні

Усередині такої установки розміщені батареї електромобілів на платформі Modular Electric Toolkit (MEB) сумарною місткістю 360 кВт*г, чого за розрахунками творців достатньо для підзарядки до 15 електромобілів. Після того, як заряд внутрішніх батарей виснажиться до позначки нижче 20% місткості, обслуговуючий персонал зможе замінити станцію на нову, відправивши розряджений екземпляр на підзарядку.

До кожної мобільної зарядки можна під'єднати до чотирьох електромобілів одночасно – два до DC-розеток і ще два до AC-розеток. Потужність заряду при цьому може доходити до 100 кВт, а крім електромобілів, також можна буде заряджати електровелосипеди й електромопеди. Знайти таку станцію можна буде за допомогою відповідного мобільного додатку, який підкаже місце розташування найближчої станції на карті.

Одночасно можна заряджати до 4 авто - фото 298236
Одночасно можна заряджати до 4 авто

Станцію також можна під'єднати до мережі змінного струму потужністю 30 кВт, в цьому випадку вона буде самостійно заряджати внутрішні батареї, забезпечуючи практично безперебійне живлення для електромобілів. Якщо ж під'єднати її не до побутової мережі, а до джерела "зеленої" енергії, наприклад, сонячної батареї або вітрогенератора, то така установка буде повністю екологічно чистою.

У станціях будуть використовуватися батареї, що втратили частину місткості під час використання в електромобілях, таким чином Volkswagen дасть таким блокам "друге життя". Перші мобільні зарядки Volkswagen з'являться у Вольфсбурзі вже в першій половині 2019 року, а вже у 2020 році їх можна буде побачити і в інших містах та країнах світу.

Читайте також: Стало відомо, де будуть випускати шведський електричний сітікар

Джерело: Volkswagen
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ
  • 26 грудня, 18:05
  • 2873
Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 24 грудня, 07:14
  • 994
ТОП-10 курйозів 2018 року, які неабияк розсмішили мережу
  • 26 грудня, 16:15
  • 1094
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології