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Volkswagen представив "павербенки" для своїх електромобілів
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Німецький автовиробник Volkswagen анонсував мобільні зарядні станції, які по суті є "павербанками для електромобілів".
Завдяки невеликим габаритам і автономності, розмістити таку зарядку можна де завгодно, включаючи підземний паркінг або поблизу місця проведення масштабного заходу, швидко забезпечивши необхідну кількість зарядних слотів.
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Усередині такої установки розміщені батареї електромобілів на платформі Modular Electric Toolkit (MEB) сумарною місткістю 360 кВт*г, чого за розрахунками творців достатньо для підзарядки до 15 електромобілів. Після того, як заряд внутрішніх батарей виснажиться до позначки нижче 20% місткості, обслуговуючий персонал зможе замінити станцію на нову, відправивши розряджений екземпляр на підзарядку.
До кожної мобільної зарядки можна під'єднати до чотирьох електромобілів одночасно – два до DC-розеток і ще два до AC-розеток. Потужність заряду при цьому може доходити до 100 кВт, а крім електромобілів, також можна буде заряджати електровелосипеди й електромопеди. Знайти таку станцію можна буде за допомогою відповідного мобільного додатку, який підкаже місце розташування найближчої станції на карті.
Станцію також можна під'єднати до мережі змінного струму потужністю 30 кВт, в цьому випадку вона буде самостійно заряджати внутрішні батареї, забезпечуючи практично безперебійне живлення для електромобілів. Якщо ж під'єднати її не до побутової мережі, а до джерела "зеленої" енергії, наприклад, сонячної батареї або вітрогенератора, то така установка буде повністю екологічно чистою.
У станціях будуть використовуватися батареї, що втратили частину місткості під час використання в електромобілях, таким чином Volkswagen дасть таким блокам "друге життя". Перші мобільні зарядки Volkswagen з'являться у Вольфсбурзі вже в першій половині 2019 року, а вже у 2020 році їх можна буде побачити і в інших містах та країнах світу.
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