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Ілон Маск анонсував появу зарядних станцій Tesla Supercharger в Україні

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Чудова новина для власників Tesla в Україні - фото 1
Чудова новина для власників Tesla в Україні / Business Insider

У 2019 році в Україні з'являться фірмові станції для швидкої зарядки електромобілів Tesla Supercharger. Про це у своєму Twitter написав сам Ілон Маск.

Спочатку його запитали про плани з установки таких електрозаправок в Ірландії.

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Так, у наступному році "суперчарджери" покриють всю Європу. Від Ірландії до Києва, від Норвегії до Туреччини, – відповів Маск.

Зазначимо, що спочатку Tesla планувала побудувати дві станції Supercharger у Житомирі та Львові ще у 2016 році, але потім кілька разів переносила терміни.

Цікаво, що по всьому світу налічується 1386 станцій швидкої зарядки Tesla Supercharger з 11 583 точками під'єднання електрокарів. Кожна точка під'єднання може забезпечувати пікову зарядну потужність до 120 кіловатів.

Tesla Supercharger мають з'явитися в Україні в 2019 році - фото 297971
Tesla Supercharger мають з'явитися в Україні в 2019 році / Motoring Research

Буквально минулого місяця Ілон Маск заявив, що Tesla почне установку зарядних станцій Supercharger наступного покоління на початку 2019 року й до кінця розраховує подвоїти загальне число усіх станцій.

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Джерело: ITC
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