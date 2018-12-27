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Ілон Маск анонсував появу зарядних станцій Tesla Supercharger в Україні
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У 2019 році в Україні з'являться фірмові станції для швидкої зарядки електромобілів Tesla Supercharger. Про це у своєму Twitter написав сам Ілон Маск.
Спочатку його запитали про плани з установки таких електрозаправок в Ірландії.
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Так, у наступному році "суперчарджери" покриють всю Європу. Від Ірландії до Києва, від Норвегії до Туреччини, – відповів Маск.
Зазначимо, що спочатку Tesla планувала побудувати дві станції Supercharger у Житомирі та Львові ще у 2016 році, але потім кілька разів переносила терміни.
Цікаво, що по всьому світу налічується 1386 станцій швидкої зарядки Tesla Supercharger з 11 583 точками під'єднання електрокарів. Кожна точка під'єднання може забезпечувати пікову зарядну потужність до 120 кіловатів.
Буквально минулого місяця Ілон Маск заявив, що Tesla почне установку зарядних станцій Supercharger наступного покоління на початку 2019 року й до кінця розраховує подвоїти загальне число усіх станцій.
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