Стало відомо, де будуть випускати шведський електричний сітікар

Сітікар розганяється до 130 кілометрів на годину

Шведський стартап Uniti Sweden AB має в портфоліо єдину модель – міський електрокар Uniti One. Збирати машини планували на заводі в місті Ландскруна, а у помічники залучити 24 виробничих партнери: Nvidia, Siemens, Tele2, Haldex і BorgWarner та інших.

Зараз стало відомо, що електромобілі будуть випускати в Грузії.

І ще: Ілон Маск анонсував появу зарядних станцій Tesla Supercharger в Україні

Відповідна інформація міститься в меморандумі про наміри, підписаному Uniti Sweden AB, державним "Партнерським фондом" і грузинською інвесткомпанією Silk Road Group. У документі "визначили принципи розвитку спільного проекту з виробництва електромобілів у Грузії і угоду про сфери спільного виробництва".

Сітікар шведів збиратимуть грузини

У грудні журнал WIRED назвав Uniti One одним з найбільш інтригуючих електрокарів 2019 року.

У жовтні урядом Грузії був розроблений план, згідно з яким у найближчі 10 років близько 90 відсотків чинного автопарку замінять електромобілями. Для заохочення переходу на екологічно чистий транспорт введений пільговий податковий режим.

Сітікар шведів збиратимуть грузини

Задньопривідний Uniti One оснащується 120-кіловатним електромотором (163 сили) і тяговою батареєю на 26 кіловат-годин, що забезпечує запас ходу у 240 кілометрів. Зарядка акумулятора з 20 до 85 відсотків займає 25 хвилин. У спортивному режимі Uniti One зможе розганятися з нуля до 80 кілометрів на годину за 3,5 секунди, Максимальна швидкість – 130 кілометрів на годину.

Сітікар шведів збиратимуть грузини

Читайте також: Перший електрокар Маска виграв гонку на витривалість