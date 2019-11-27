Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Volkswagen представили електрокар з крутим практичним салоном

  • 5
VW ID. Space Vizzion - фото 1
VW ID. Space Vizzion / motortrend

Лінійка електромобілів Volkswagen розшириться завдяки новому універсалу. Автомобіль отримав назву VW ID. Space Vizzion, його показали на автошоу в Лос-Анджелесі.

Наразі прототип має статус концепту, проте зовні машина майже готова до серійного виробництва. Німецький бренд надіслав на конвеєр один електрокар: VW ID.3. Однак на цьому в компанії не зупиняться.

І ще: Volkswagen планує продати бренд Lamborghini

Нова модульна платформа MEB дозволить розширити лінійку електромобілів завдяки компактному міському хетчбеку, кільком кросоверам, мінівену, фургону і розкішному седану. Volkswagen ID. Space Vizzion Concept – ще одна варіація використання електричних компонентів. При цьому автомобіль вийшов доволі великим: 4958 мм в довжину при 2964 мм колісної бази.

Дизайн вийшов лаконічним і спокійним – все у дусі інших концептуальних електромобілів Volkswagen. З іншого боку, саме на розслаблення та спокій і має налаштовувати універсал для довгих подорожей.

Volkswagen представили електрокар з крутим практичним салоном - фото 370330

Volkswagen представили електрокар з крутим практичним салоном - фото 370331

Volkswagen представили електрокар з крутим практичним салоном - фото 370332

Читайте також: Дожились: електродвигун від Volkswagen ID.3 можна заховати в сумку

Джерело: motortrend
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
7 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
  • 21 листопада, 17:10
  • 594
Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
  • 22 листопада, 23:38
  • 4540
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1908851
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології