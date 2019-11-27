Volkswagen представили електрокар з крутим практичним салоном

Лінійка електромобілів Volkswagen розшириться завдяки новому універсалу. Автомобіль отримав назву VW ID. Space Vizzion, його показали на автошоу в Лос-Анджелесі.

Наразі прототип має статус концепту, проте зовні машина майже готова до серійного виробництва. Німецький бренд надіслав на конвеєр один електрокар: VW ID.3. Однак на цьому в компанії не зупиняться.

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Нова модульна платформа MEB дозволить розширити лінійку електромобілів завдяки компактному міському хетчбеку, кільком кросоверам, мінівену, фургону і розкішному седану. Volkswagen ID. Space Vizzion Concept – ще одна варіація використання електричних компонентів. При цьому автомобіль вийшов доволі великим: 4958 мм в довжину при 2964 мм колісної бази.

Дизайн вийшов лаконічним і спокійним – все у дусі інших концептуальних електромобілів Volkswagen. З іншого боку, саме на розслаблення та спокій і має налаштовувати універсал для довгих подорожей.

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