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Дожились: електродвигун від Volkswagen ID.3 можна заховати в сумку

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Двигун від Volkswagen ID.3 надзвичайно компактний - фото 1
Двигун від Volkswagen ID.3 надзвичайно компактний

Електричний двигун від хетчбека Volkswagen ID.3 розвиває 204 кінських сили, але при цьому досить компактний, щоб поміститися в спортивну сумку. Принаймні, про це свідчить світлина, яку опублікували у компанії!

Новий електромотор, розроблений підрозділом Volkswagen Group Components, отримав позначення APP 310 і скоро знайде застосування в хетчбеку Volkswagen ID.3.

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Абревіатура APP в його назві означає розташування уздовж колісної осі, а 310 – значення пікового крутного моменту. Електродвигун з постійним магнітом розвиває 204 кінських сили і буде виготовлятися на заводі Volkswagen в німецькому місті Кассель. Ротор і статор для нього випускатимуть в Зальцгіттері.

Двигун важить усього 90 кілограмів - фото 369898
Двигун важить усього 90 кілограмів

Volkswagen планує випускати в Касселі по 500 тисяч електромоторів APP 310 щорічно, а з 2023 року до німецького майданчика приєднається китайський завод в Тяньцзіні, за допомогою якого обсяг випуску повинні збільшити до 1,4 мільйона примірників на рік.

Предметом особливої ​​гордості розробників є той факт, що маса 150-кіловатного електричного двигуна складає всього 90 кілограмів і він має настільки компактні габарити, що легко поміщається у звичайну спортивну сумку.

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Джерело: Motor
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