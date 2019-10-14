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Volkswagen планує продати бренд Lamborghini

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Lamborghini наразі є частиною концерну Volkswagen - фото 1
Lamborghini наразі є частиною концерну Volkswagen

Volkswagen Group планує розлучитися з компанією Lamborghini, стверджує Bloomberg з посиланням на інсайдерів. Інвестори закликають німецький концерн звільнитися від непрофільних активів, зосередитися на основних брендах – Volkswagen, Audi і Porsche і збільшити ринкову вартість групи до 220 млрд.

Група Volkswagen потребує грошей: концерну потрібні багатомільярдні інвестиції в глобальну програму електрифікації модельного ряду. Близько 30 мільярдів євро група втратила у вигляді штрафів, компенсацій та інших витрат через "дизельгейт". До того ж, інвестори вимагають збільшити ринкову вартість концерну Volkswagen більш ніж удвічі до 2030 року.

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У "портфелі" німецького автогіганта 12 брендів: легкові – Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Porsche, Lamborghini, Bentley, Bugatti, вантажні – Scania і MAN, а також мотоциклетна марка Ducati.

Громіздка структура буде реструктуризована: від деяких непрофільних активів концерну доведеться позбутися, і розставання з Lamborghini виглядає найбільш вигідним варіантом на тлі недавніх успіхів італійської марки.

У Volkswagen планують зосередитися на інших автомобілях концерну - фото 361450
У Volkswagen планують зосередитися на інших автомобілях концерну

Після дебюту кросовера Urus загальна вартість Lamborghini збільшилася до 11 мільярдів доларів, а рентабельність виробництва висока, як ніколи. Аналітики Bloomberg вважають, що зараз сприятливий момент для виділення італійської марки в незалежну компанію і розміщення акцій на біржі.

Остаточне рішення по Lamborghini ще не прийнято: боси Volkswagen аналізують різні варіанти, серед яких продаж бренду і вихід компанії на IPO. Стверджується, що підготовка до відділення італійської компанії вже ведеться, а публічну заяву зроблять у 2020 році.

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Джерело: Bloomberg
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