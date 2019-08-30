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Верховна Рада 1 вересня

Volkswagen покаже свій оновлений логотип

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Новий логотип Volkswagen нагадує його стару емблему - фото 1
Новий логотип Volkswagen нагадує його стару емблему / express

Компанія Volkswagen у вересні на автосалоні у Франкфурті покаже публіці свій оновлений логотип. Емблема вольфсбургського автовиробника стане більш придатною для нової епохи автомобілів.

Новий логотип вже кілька разів помічали на нових моделях Volkswagen, які тестують на дорогах загального користування. Судячи з усього, емблема стане більш плоскою, ніж зараз. До того ж у неї зникнуть сині акценти.

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Востаннє автогігант з Вольфсбурга вносив зміни у свій логотип у 2000 році. Тоді були модні різні тривимірні штуки, і саме в такій стилістиці зробили логотип VW. Часи змінюються. Тривимірна мода пішла в минуле. До того ж Volkswagen хоче забути про дизельний скандал, коли його викрили в обладнанні дизельних автомобілів нелегальним програмним забезпеченням.

Загалом, оновлений логотип Volkswagen має показати, що це екологічно чистий автомобільний бренд. Цікаво, що новий логотип вольфсбургського автовиробника нагадує його емблему на автомобілях, що випускали після Другої світової війни. Все повертається?

Volkswagen покаже свій оновлений логотип - фото 350900

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Джерело: express
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