Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками 1 вересня

BMW показала найчорніший автомобіль у світі, деталі якого неможливо розгледіти на фото

  • 85
BMW показала найчорніший кросовер Х6 - фото 1
BMW показала найчорніший кросовер Х6 / motor1

Німецький автоконцерн BMW презентував купе-кросовер X6. Цей автомобіль покритий спеціальною фарбою, що поглинає 99% світла, за що його вже прозвали найчорнішим авто у світі.

Фотографії BMW X6 2020 року опубліковані напередодні публічного дебюту кросовера, який відбудеться на автосалоні у Франкфурті у вересні. Ідея творців полягала в тому, щоб створити максимально приховану від ока модель. Замість того, щоб використовувати камуфляж або додаткові панелі, цей неймовірно темний колір повинен ускладнити розпізнавання стилю кросовера.

І ще: BMW представила броньований кросовер, який ідеально підходить для президентського кортежу

BMW X6 2020 - фото 350856
BMW X6 2020

Покриття Vantablack не дає розгледіти на фотографіях будь-які деталі форми X6 2020 року. Машина виглядає як чорна порожнеча, за винятком декількох обрізків і ліхтарів.

Щодо характеристик поки відомо, що автомобіль отримає 3-літровий 6-рядний циліндровий мотор потужністю 335 к.с. У парі з ним працюватиме 8-швидкісна автоматична коробка передач.

BMW X6 - фото 350853

Новий кросовер BMW X6 - фото 350854

BMW показала найчорніший автомобіль у світі, деталі якого неможливо розгледіти на фото - фото 350855

Читайте також: У мережі показали звалище новеньких Mercedes, які нікому не належать

Джерело: motor1
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай фільм за дивним пошуковим запитом користувачів
  • 27 серпня, 14:10
  • 942
Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+)
  • 25 серпня, 19:45
  • 784
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1716631
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології