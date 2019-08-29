BMW показала найчорніший автомобіль у світі, деталі якого неможливо розгледіти на фото

Німецький автоконцерн BMW презентував купе-кросовер X6. Цей автомобіль покритий спеціальною фарбою, що поглинає 99% світла, за що його вже прозвали найчорнішим авто у світі.

Фотографії BMW X6 2020 року опубліковані напередодні публічного дебюту кросовера, який відбудеться на автосалоні у Франкфурті у вересні. Ідея творців полягала в тому, щоб створити максимально приховану від ока модель. Замість того, щоб використовувати камуфляж або додаткові панелі, цей неймовірно темний колір повинен ускладнити розпізнавання стилю кросовера.

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BMW X6 2020

Покриття Vantablack не дає розгледіти на фотографіях будь-які деталі форми X6 2020 року. Машина виглядає як чорна порожнеча, за винятком декількох обрізків і ліхтарів.

Щодо характеристик поки відомо, що автомобіль отримає 3-літровий 6-рядний циліндровий мотор потужністю 335 к.с. У парі з ним працюватиме 8-швидкісна автоматична коробка передач.

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