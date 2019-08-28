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Відомий автоконцерн створив "апельсин" на колесах

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Авто має тільки одні двері - фото 1
Авто має тільки одні двері / autocar

Автомобілі, оформлені як їжа, не рідкість, але жоден з них не має такої чарівності!

Шість незвичайних Mini були побудовані між 1972 і 1 974 роками, щоб просувати Outspan Orange. Автомобілі зробила компанія Brian Waite Enterprises Ltd, використовуючи багато компонентів популярного Mini.

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Зокрема модель отримала колісну базу від Mini Countryman, яка була доопрацьована і посилена, щоб скоротити ймовірність перекидання. У рух "Апельсин" призводить 4-циліндровий 1,0-літровий бензиновий агрегат потужністю 30 л.с. і 71 Нм крутного моменту. Завдяки такому агрегату незвичайний автомобіль був здатний розганятися до 48 км/год.

Відомий автоконцерн створив 'апельсин' на колесах - фото 350420

Відомий автоконцерн створив 'апельсин' на колесах - фото 350421

Відомий автоконцерн створив 'апельсин' на колесах - фото 350422

Авто має тільки одні двері, а в салоні можуть розміститися дві людини. Треба зауважити, що така модель не залишає байдужим нікого і викликає усмішки у перехожих.

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Джерело: autocar
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