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Volkswagen показав тизер нового Golf

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Оновлений Golf покажуть у 2019 році - фото 1
Оновлений Golf покажуть у 2019 році / Volkswagen Ukraine

У 2019 на ринок вийдуть дві великі новинки Volkswagen – нові Passat і Golf, причому тизер останнього автомобіля марка вже представила.

На початку 2018 року відбувся Golf 8 Supplier Summit, на якому Volkswagen зібрав всіх постачальників комплектуючих для нової моделі і показав перший тизер 3-дверного хетчбека. На щорічній Volkswagen Brand Annual Session, під завісу року, автомобіль отримав уже більш-менш чіткі обриси.

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Мова, звичайно, поки не про офіційну інформацію або про дизайн Volkswagen Golf VIII, а просто про відомості про новинку. Новий хетчбек позиціонують як еталон і ікону свого класу. Судячи зі слайд-шоу, автомобіль почнуть випускати у червні 2019 року, а поставки клієнтам стартують не раніше 3-го кварталу наступного року.

Тизер нового Volkswagen Golf - фото 294204
Тизер нового Volkswagen Golf

На початку 2019 року з'явиться подовжена версія кросовера Volkswagen T-Cross для Китаю і Бразилії. Потім на китайському ринку з'являться електричні версії седанів Volkswagen Lavida і Volkswagen Bora, а також електроверсія Volkswagen e-Golf і новий Volkswagen Polo.

У другій половині року дебютує новий Volkswagen Passat – окремі версії для Європи і Бразилії, а також для США. Пізніше вийде кросовер-кабріолет Volkswagen T-Roc Cabrio, а під кінець 2019 року з'явиться якийсь електричний хетчбек – швидше за все, первісток сімейства Volkswagen I.D.

Слайд з презентації лінійки VW - фото 294205
Слайд з презентації лінійки VW

До 2021 року на ринку США також з'являться ще дві нові моделі – 5-місна версія кросовера Volkswagen Atlas за мотивами концепт-кара Volkswagen Atlas Cross Sport і неназвана поки глобальна модель, ймовірно Volkswagen Tharu з китайського ринку.

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Джерело: Motor1
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