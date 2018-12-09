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BMW готується випустити найдорожче авто

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Розкішна модель BMW X8 буде оснащена всього чотирма сидіннями - фото 1
Розкішна модель BMW X8 буде оснащена всього чотирма сидіннями / thecarsspy

Інсайдерська інформація розповідає про новий флагманський позашляховик BMW X8.

Під кодовою назвою G09, повнорозмірний позашляховик, імовірно, не повторить форму крос-купе X7, як думають деякі. Замість цього, BMW хоче вийти з ще більш претензійним позашляховиком.

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Розкішна модель BMW X8, як повідомляється, буде оснащена всього чотирма сидіннями, з індивідуальними задніми для максимального комфорту. Неясно, чи знаходяться в стадії розробки інші конфігурації X8. У компанії повідомляють, що лінія даху буде змінена в порівнянні з X7, вона не буде сильно нахилена до задньої частини. Це означає, що для пасажирів, що сидять ззаду, повинен бути достатній запас висоти. До речі, за рахунок цього і виграє розмір багажника.

У баварців вже є кілька дорогих моделей: $ 139 350 Alpina B7, купе i8 $ 147 500, $ 156,700 M760i і $ 163,300 i8 Roadster. Навіть, якщо BMW X8 буде коштувати дорожче, все одно, навряд чи він перестрибне Rolls-Royce Cullinan з його стартовою ціною в $ 325 000.

BMW готується випустити найдорожче авто - фото 293973
BMW готується випустити найдорожче авто

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Джерело: thecarsspy
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